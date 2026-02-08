Yüksel Yıldırım'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yüksel Yıldırım'dan Sert Açıklamalar

Yüksel Yıldırım\'dan Sert Açıklamalar
08.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası oyuncuları eleştirdi.

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Karadeniz derbisinde sahalarında aldıkları 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Takımın sergilediği performanstan dolayı taraftardan özür dileyen Yıldırım, "Bazı futbolcular artık doymuş, Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasının ardından basına açıklamada bulunan kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, takımda bulunan oyuncuların performansını eleştirerek sezon sonu gereken çalışmaların yapılacağını açıkladı. Takımdaki gidişatın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Yüksel Yıldırım, "Çok üzgünüm. Samsunspor taraftarlarından özür diliyorum. Maç öncesi umutluyduk ancak takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi, hatta puan almayı bile hak etmedi. Trabzonspor daha istekli ve arzuluydu, haklı bir galibiyet aldılar. Ertuğrul başkanı ve Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SEZON SONU BAZI İSİMLERLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ'

3-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından kırmızı-beyazlı takımda oynamayı hak etmeyen futbolcularla sezon sonu yollarını ayıracaklarını söyleyen Yıldırım, "Görüyorum ki bazı futbolcular artık doymuş. Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar. Paralar tıkır tıkır ödeniyor, primler ödeniyor ama sahada o açlık yok. Samsun'a bir sözüm var ve bunu yerine getireceğim. Bu gidişatı düzelteceğiz, başka çaresi yok. Sezon sonu bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız. Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok. Hocamızla istişare halindeyiz. Son olarak İlyas Tavşan'ı hızlı bir şekilde Türk vatandaşı yaptık, bu konuda İçişleri Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Transferde dünya yıldızı Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik ancak kendisi şu aşamada Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini iletti. Hocamız da 'çok iyi bir isim olmayacaksa transfer yapmayalım' dediği için o noktada bıraktık. Şimdi Avrupa Kupası için Makedonya'ya gideceğiz, ardından lig ve kupa maçlarımız var. Sakat oyuncularımızın Mart başında dönmesiyle toparlanacağımızı umuyorum. Beşincilik hedefimizi zorlamaya devam edeceğiz ancak bugünkü görüntüyü hocamızla konuşup çözeceğiz. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yüksel Yıldırım, Yerel Haberler, Trabzonspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 10:53:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.