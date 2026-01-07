Yüksel Yıldırım: \'Fenerbahçe\'ye Musaba farkıyla yenildik\'

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun." dedi.

Yıldırım, maçın ardından gazetecilere, takımlarında eksik oyuncular olduğunu belirtti.

Fenerbahçe karşısından altyapıdan 3 oyuncularının forma giydiğini anımsatan Yıldırım, "Yani zor kadro kurduk. Fenerbahçe'nin gücü belliydi. Bence kötü oynamadık. Musaba, Fenerbahçe'ye geçince 2 asist yaptı. Fenerbahçe'nin 2 golüne de katkı sağladı. Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, transferlere yoğunlaşacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Musaba'nın yerine oyuncu bakıyoruz. Avrupa'dan yabancı bir oyuncu bakıyoruz. Yabancı kalecimizi gönderiyoruz. Yerine yerli alacağımız için bir yabancı oyuncu bakıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Önümüzde bir aylık süre var. Bugünden itibaren hızlı transfer yapmamız lazım ama hızlı yaparsanız fazla para ödemeniz gerekiyor. Kış transferinde iyi oyuncu bulmak da zor ama elimizden geleni yapacağız. Bu hafta 1-2 oyuncuyu bitiririz diye düşünüyorum."

Samsunspor'un lige ilk 5 hedefiyle başladığını hatırlatan Yıldırım, sakatlık ve puan kayıplarına rağmen devreye 6'ncı sırada girdiklerini anımsattı.

Yıldırım, Konferans Ligi'nde de son 16'ya kalmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sakat oyuncularımız geri dönerse inşallah son 16'ya kalırız. Yani Samsunspor hedefinden uzak değil. Her ne kadar başarısız gibi gözükse de... Çünkü son 8 maçımız hüsranla bitti. Türkiye'nin 5'nci büyük kulübü olmak istiyoruz. Türkiye'de büyük olunca başarı geliyor. Küçük takımların başarılı olma şansı yok. Biz de hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirten Yıldırım, sarı-lacivertli ekibi tebrik etti.

Yıldırım, Rick van Drongelen'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığını belirterek, "Musaba serbest kalma bedelini ödeyerek gitti. Onun dışında oyuncu vereceğimi zannetmiyorum ama garantisi yok. Anormal bir teklif gelir o zaman düşünebilirim." dedi.

Musaba'yı çok sevdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Transfer ederken 2 ay pazarlık yaptım. Açık söyleyeyim, ikinci babası gibiyim. Ailesiyle çok vakit geçirdim. Tek üzüldüğüm şey bizden ayrıldı. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Seyirciyi coşturma hareketini Samsunspor maçında yapmaması lazım. Bizim bir kültürümüz, adabımız var. Bunu bilmiyor, Fenerbahçe tribünlerine gözükmek için yaptı ama koskoca Samsunspor'u da üzdü. O pek hoş olmadı. Onun dışında beklenen performansı yaptı."

Yıldırım, Musaba transferiyle ilgili şunları kaydetti:

"Musaba'yı normal şartlarda verseydim bir sonraki satıştan yüzde 10-20 para alacaktım. Gol, asist, şampiyonluk gibi bonuslarla o rakam belki 10-15'lere çıkacaktı. 6 milyona gitti. Ben bunun için 'bedava' dedim. Yoksa Fenerbahçe bedava almadı, parasını verdi. Samsunspor tarihinde 5 ayda kulübe 6 kat para kazandıran başka bir oyuncu olmamıştı. Kulüp olarak Musaba'ya ekonomik katkısından dolayı teşekkür ettik. Bunu bazı taraftarlarımız yanlış anlıyor. Oyuncu para kazandırıp gitti, bedava da gidebilirdi."