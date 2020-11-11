Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika

Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı

11.11.2020 10:45
Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı, System.String[]

Yükselen Çelik AŞ, Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladığını, bu kapsamda 2021'de yaklaşık 900 bin avro, 2022'de 2-3 milyon avro ek satış geliri yaratmayı beklediklerini bildirdi.

Yükselen Çelik AŞ, Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladığını, bu kapsamda 2021'de yaklaşık 900 bin avro, 2022'de 2-3 milyon avro ek satış geliri yaratmayı beklediklerini bildirdi.

Yükselen Çelik'in transit ihracat iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisiyle bugün Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzalandığı aktarılarak, "Mevcut durumda ihracat geliri olmayan şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 1 Ocak 2021'den itibaren 26 ülkeye yapılacak transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021'de yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihracatı yaparak yaklaşık 900 bin avro ek satış geliri yaratmayı, 2022'de bu katkının 2-3 milyon avro seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Takip eden senelerde anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artmasının muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedarikçi'nin dünyadaki en rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede takım çeliği üretimi yapan şirketlerden birisi olması, ihracata başlangıçta şirketimize oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapılarını kısmen veya tamamen Türkiye ile ticarete kapatmış ve Türk ürünlerine boykot uygulayan ülkelerde, satışı yapılan ürünlerin Çin menşeli olması sayesinde transit satış ihracatı ile pazar payı elde edilebilecektir. Anlaşmaya göre şirketimiz Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede, Çin menşeli takım çelik üreticisinin münhasır mümessiliğini yapacaktır. Münhasır mümessillik kapsamında şirketimiz iki türlü gelir yaratabilecektir."

Açıklamada, tedarikçinin doğrudan Çin'den veya Türkiye'de yer alan çelik servis merkezinden 26 ülkeye yapacağı tüm satış gelirlerinden yüzde 5 komisyon alınacağı bilgisi verildi.

Yükselen Çelik'in bu ülkelere kendi yapacağı transit ihracatta uygun gördüğü kar marjını uygulayacağı vurgulanan açıklamada, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek anlaşmanın bir yıl geçerli olacağı ve taraflarca fesih edilmediği sürece her yıl kendiliğinden yenileneceği ifade edildi.

Açıklamada, 2021 için herhangi bir alım garantisi olmadığı, 2022 için verilen 1.000 ton alım garantisinin de herhangi bir cezai şartı bulunmadığı belirtilerek, "Anlaşma kapsamında verilen herhangi bir teminat veya finansal yükümlülük bulunmamaktadır." denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı         
10:35
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei