Yumaklı Berlin'de Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yumaklı Berlin'de Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı

17.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Berlin'deki konferansta su güvenliği ve tarımda sürdürülebilirlik konularını ele aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Almanya'da Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" çerçevesindeki "Berlin Tarım Bakanları Konferansı"na katıldı.

Berlin'deki City Cube salonunda bu yıl 18'incisi düzenlenen konferansta yaklaşık 70 ülkeden tarım bakanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Su güvenliği, tarımda sürdürülebilirlik ile küresel dayanıklılık konularının ele alındığı konferansta Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı temsil etti.

Bakan Yumaklı, konferans öncesinde Almanya Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer tarafından karşılandı ve konferansın çeşitli oturumlarına katıldı.

Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamen su merkezli bir konferans düzenlendiğini belirterek, "Suyun sadece tarımda değil, aslında bundan sonraki dönemde de hayatın en önemli unsuru olarak bütünüyle toplumları etkilediğini, ülkeleri etkilediğini ve bundan sonra daha fazla etkileyeceğini burada tüm taraflar konuşmuş oldu." dedi.

Konferansın yoğun katılımla gerçekleştirildiğine işaret eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii tüm ülkeler kendi etkilendikleri perspektifleriyle olaya yaklaşımlarını gösterdiler. Bizim gibi Akdeniz havzasında olan ve özellikle iklim değişikliğinin etkilerinden çok derin bir şekilde etkilenen bir ülke olarak biz de suyun merkeze alınması suretiyle tarımsal üretim yaklaşımımızı da burada taraflarla paylaşmış olduk. Elbette sınırı aşan sular da dahil olmak üzere birçok konuda tüm taraflar kendi perspektiflerini ortaya koydular. Aynı şekilde biz de bunu kendi görüşlerimizi burada söylemiş, belirtmiş ve kayda geçirmiş olduk."

Yumaklı, konferans sürecinde Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve tarım bakanlarıyla çok sayıda ikili görüşmeler yaptığını dile getirerek, "Bu süreç elbette bundan sonra burada kesilmeyecek. Yani suyla alakalı her türlü konu bundan sonra dünyanın bir numaralı gündemi oldu diyebiliriz artık. Dolayısıyla biz de Türkiye olarak bu konudaki bütün yaklaşımlarımızı elbette tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Almanya ile tarım kooperatifleriyle işbirliğine ilişkin iyi niyet beyanı imzalandı

Almanya Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Rainer ile de görüştüğünü söyleyen Yumaklı, "Pek çok konunun yanı sıra tarım kooperatifleriyle ilgili işbirliğine ilişkin bir iyi niyet beyanı da imzalamış olduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, başka ülkelerle de iletişimde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tarımsal işbirlikleri konusu, artık bundan sonra dünyadaki bütün ülkelerin gıda arz güvenliğini bir numaraya koydukları bir dönemde hem bizim için hem de dünya için önemli. Karşılıklı olarak bu işbirliğini nasıl geliştirebiliriz anlamında da pek çok görüşmemiz oldu. Umuyorum buradaki çıktılar ve bizim görüşmelerimiz hem ülkemiz için hem de bütün dünyada ortaya koyduğumuz yaklaşımımız için önemli bir etki oluşturacaktır."

Konferansın kapanış oturumunda ve ikili görüşmelerde Mayıs 2026'da İstanbul Su Forumu'nun, Kasım 2026'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın ve Kasım 2027'de 20. Dünya Su Kongresi'nin Türkiye'de yapılacağını dile getirdiğini belirten Bakan Yumaklı, tüm katılımcıları bu programlara davet ettiğini söyledi.

Yumaklı, "Umuyorum yoğun bir katılımla ülkemiz su diplomasisi konusunu da dünya gündeminde kendi perspektifinden tutmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Berlin, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumaklı Berlin'de Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Galatasaray’a Gabriel Sara ve Arda Ünyay’dan kötü haber Galatasaray'a Gabriel Sara ve Arda Ünyay'dan kötü haber
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 19:27:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Yumaklı Berlin'de Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.