Yumaklı: Su Ürünlerinde 2,3 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yumaklı: Su Ürünlerinde 2,3 Milyar Dolar İhracat

30.01.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Artvin'de su ürünleri ihracatında 2,3 milyar dolara ulaştıklarını açıkladı.

1) BAKAN YUMAKLI: SU ÜRÜNLERİNDE 2,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK (2)

AK PARTİ İL DANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somon Üretim Tesisi sonrası kent merkezine geldi. Burada Valilik ve MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından Artvin yöresel ürünler mağazasını gezdi. Mağazadan ayrılan Bakan Yumaklı, Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Artvin İl Başkanlığının Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada konuşan bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz 23 yıl boyunca güçlü ve büyük Türkiye hedefimiz gün be gün ete kemiğe bürünüp belli bir büyüklüğe ulaştı. Milletimizde de bu anlamda çok önemli bir güven oluştu. Ben inanıyorum ki kısa vadede popülist söylemler, propagandalar artık milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemektedir. Netice itibariyle AK Parti'nin, biraz önce de burada müşahas örneklerini gördüğümüz şekilde, hizmetle alakalı hususta koymuş olduğu çıta herhalde bugün bu hizmetlere muhalefet edenlerin de tahayyüllerinin ötesinde bir düzeye ulaşmış durumdaö diye konuştu.

Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tabii 21. yüzyılın Türkiye'sine mühür vuracak olan Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hususlarından birisi de terörsüz Türkiye'dir. Biliyorsunuz bu konuda hem bu milletin evlatları hem de bu milletin kaynakları terör yüzünden heba olup gitti yıllarca. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın koymuş olduğu irade, bugün kararlılıkla ortaya konulan yol haritasıyla inşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz erişecektir. Artık geldiğimiz noktada biz terörsüz Türkiye hedefinin yakın bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber elbette bazı terör unsurları hala direnmeye çalışacaklardır. Bunu provoke etmeye çalışacaklardır. Türkiye'nin ve bölgemizin gerçeklerini idrakten veya kabullenmekten yoksun olmaları belki de bunu gerektiriyor ama artık Türkiye'nin hem siyasi hem askeri hem de diplomatik gücü, milletimizin birliği ve beraberliği onların bu ayak diremelerini boşa çıkaracaktır inşallah. Yani memleket meseleleri, beka meseleleri asla siyasi çıkarlara ve hedeflere konu edilemez, edilmemeli. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefinin de AK Parti'nin her süreçte kırmızı çizgisi olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum. Hakikaten çok geniş bir sorumluluk alanında olan bir bakanlık olarak vatandaşımızın her anına değen bir yönümüz var. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de işte bu yönümüz gereği hep birlikte vatandaşımızla, milletimizle hemhal olacağız, olmaya da devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

Her damla suyun altın değerinde olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı "Tarım, orman ve su politikaları bu manada önemli. Hepiniz takip ediyorsunuzdur; yine özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, belki de bu yöre için Artvin için en son söylenecek husus ama su konusu artık hayati bir başlık haline geldi. Dolayısıyla her damla suyumuzu bizim bir altın mesabesinde koruyarak, onu verimli kullanarak harcamamız gerekir. Bu manada da işte bu su bölgesi, bizim özellikle su depolaması konusunda veya suyun yönetimi konusunda son derece önemli bir ilimiz. Değerli kardeşlerim, her türlü zorluğa rağmen sağlam altyapısıyla tarım, orman ve su bu ülke için önemini ve gücünü korumaya devam edecekö diye konuştu.

'YUSUFELİ BARAJIYLA ÇORUHTA YENİ BİR DÖNEM BAŞALDI'

Yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın diğer projelerdeki verimi artırdığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Artvin'de tamamlanan ve yapımı devam eden su ve taşkın yönetimi konularında da birkaç başlık var, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Yusufeli Barajı'nın da devreye girmesiyle beraber Çoruh'ta yeni bir dönem başladı. Yusufeli Barajı'nın suyu regüle etme, yani suyu yönetme kabiliyeti, aşağı akışta bulunan barajların verimliliğini çarpan etkisiyle artırdı. Yani o sadece elektrik üretimi yapan bir baraj değil, aynı zamanda devamındaki barajların da daha verimli çalışması için son derece önemli. Deriner Barajı'nda yüzde 55 oranında, Artvin Barajı'nda yüzde 52 oranında, Borçka Barajı'nda yüzde 47 oranında, Muratlı Barajı'nda da yüzde 44 oranında üretim artışları sağlandıö dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, İhracat, Artvin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yumaklı: Su Ürünlerinde 2,3 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:31:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yumaklı: Su Ürünlerinde 2,3 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.