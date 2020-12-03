Yunak İlçe Müftüsü Aydoğan, görevine başladı - Son Dakika

Yunak İlçe Müftülüğü görevine atanan Sadık Aydoğan, yeni görevine başladı.

Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş'ın, Tekirdağ Müftü Yardımcılığına tayin olması nedeniyle boşalan İlçe Müftülüğü görevine, Giresun'un Çamoluk İlçe Müftüsü Sadık Aydoğan atandı.

Yeni görevine başlayan Aydoğan, Yunak'ın güzel bir ilçe olduğunu belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanı, ayrı bir güzel. Yunak şirin bir ilçemiz, halkımız da çok bilinçli. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için buradayız. İnşallah hep beraber, hayırlı işler yapacağız." dedi.