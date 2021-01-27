Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgardan çatı, reklam tabelaları ve ağaçlar zaraar gördü.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı saatte 55 kilometreye kadar ulaşan rüzgar ilçenin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Hükümet Caddesi'ndeki Yunak Adliyesi'nin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı adliye bahçesine ve bir kısmı da yola devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye, belediye ve polis ekipleri adliye çevresinde önlem aldı.

Rüzgar, bazı ağaç ve reklam tabelalarına da zarar verdi.