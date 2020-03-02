Yunak'ta robotik kodlama atölyesi açıldı - Son Dakika
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Yunak'ta robotik kodlama atölyesi açıldı

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde "Robotik Kodlama Atölyesi" hizmete açıldı.

Yunak'ta robotik kodlama atölyesi açıldı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde "Robotik Kodlama Atölyesi" hizmete açıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yunak Kaymakamlığı tarafından imzalanan "Kop ile Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi kapsamında hayata geçirilen robotik kodlama atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu'nda, Yunak Kaymakamlığı ile Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılışı gerçekleştirilen atölyede, 5-6 ve 7.sınıf öğrencilerine robotik kodlama ve yazılımlar üzerine eğitim verilecek.

Toplam 180 bin liraya mal olan proje ile öğrenciler ayrıca robot oluşturmayı, 3D yazıcı kullanımını ve yeni fikirler üretme beceresini öğrenecekler.

Haftanın 7 günü alanında uzman 5 öğretmenle 90 öğrenciye yaklaşık 2 ay eğitim verildikten sonra öğrencilerin atölyede üretmiş oldukları robotlarla, ulusal ve uluslararası robotik kodlama yarışmalarına katılmaları hedefleniyor.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, törende, çağımızda robotik yazılım ve kodlamanın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Akbulut, çocukların burada kodlama ve yazılım eğitimleri alıp, kendilerini yetiştirerek, ülkeye faydalı insan olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öğrencilerimizle beraber daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı projeler yapmayı hedefliyoruz. Biz öğrencilerimize 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları için tüm alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu adım bundan sonra gelecek olan büyük adımların başlangıcı olarak görülmelidir. Atölyemiz öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından atölyeyi gezen protokol üyeleri, atölye hakkında bilgiler alarak, öğrenciler tarafından yapılan farklı robotları inceledi.

Açılış törenine Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, Yunak Cumhuriyet savcıları Muhammed Mustafa Vural, Ömer Polat, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, daire ve kurum amirleri ile diğer davetliler katıldı.

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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