Yunak'tan kısa kısa - Son Dakika

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, atık malzemelerden oluşturulan "Sıfır Atık Kütüphanesi"nin açılışını yaptı.

Yunak Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, kullanılmayan sıra, lastik ve atık malzemeleri geri dönüştürerek okul bünyesinde "Sıfır Atık Kütüphanesi"ni kurdu.

Kütüphanede atık malzemelerin geri dönüşümünden masa, kitaplık, sandalye, askılık, kalemlik ve kitap okuma setleri üretildi. Öğretmenler ve öğrenciler, oluşturdukları kütüphaneyi kitaplarla zenginleştirdi.

İlçe protokolüyle kütüphanenin açılışının gerçekleştiren Karahan, yaptığı açıklamada, projenin geri dönüştürülebilir malzemeler değerlendirilerek yapıldığını ifade etti.

Daha sonra protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.

Yunak'ta öğrenciler kütüphane oluşturacak

Yunak'ta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarında kütüphane sınıfı oluşturmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için kermes düzenledi.

Okul bahçesindeki kermeste, öğrenci, veli ve öğretmenlerin işbirliğiyle hazırlanan el emeği ürünler ile yöresel hamur işlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kermese katılan Yunak Kaymakamı Murat Karahan, yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma duygularının gelişmesine vesile olan kermes programının takdir edilmesi gereken bir çalışma olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermese, Karahan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ali Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.