Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

17.04.2022 13:52
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi esnasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi A.E., İ.S., B.K. ve A.E'yi yakaladı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E., İ.S. ve B.K. tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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