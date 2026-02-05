Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye Geliyor

05.02.2026 15:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

Kaynak: ANKA

