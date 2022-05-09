Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu

09.05.2022 17:08
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konularında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşına değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Savaşın enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Orta Doğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip." ifadesini kullandı.

Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu iş birliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile iş birliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Başbakanlık görevine başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.

Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda iş birliğimizi daha da artırabiliriz." dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Halife, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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