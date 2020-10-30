Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar" - Son Dakika

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar" dedi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Miçotakis, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. Ülkelerimizi sarsan depremde yaşanan trajik can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar" dedi. - ATİNA