Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 6 Muhalif Vekilden Hükumete 'Destek' Açıklaması

Yunanistan'da 6 Muhalif Vekilden Hükumete 'Destek' Açıklaması

1 saat önce

Yunanistan'da SYRİZA üyesi olmayan 6 milletvekili bundan sonra hükumeti destekleyeceklerini açıkladılar.

Yunanistan'da 6 Muhalif Vekilden Hükumete 'Destek' Açıklaması, System.String[]
Yunanistan'da SYRİZA üyesi olmayan 6 milletvekili bundan sonra hükumeti destekleyeceklerini açıkladılar.

Kısa bir süre önce Yunan Parlamentosu'nda gerçekleşen güvenoyu görüşmelerinde SYRİZA üyesi olmadıkları halde hükümete destek veren 6 milletvekili, bundan sonra yapılacak oylamalarda hükümeti destekleyeceklerini açıkladılar. Bağımsızlardan olan Elena Kundura, Vasilis Kokkalis, Katerina Papakosta ve Spiros Danellis ile hükümet ortaklığından ayrılan Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinden Konstandinos Zuraris ve Thanasis Papahristopulos bugün Meclis Başkanı Nikos Vutsis'e gönderdikleri kişisel bildirilerle bu niyetlerini dile getirdiler, ancak SYRİZA partisine geçmek niyetinde olup olmadıkları konusunda hiçbir açıklama yapmadılar. Bu durumda 145 milletvekiline sahip olan Çipras tekrar 151 milletvekilinin olumlu oyuna sahip oluyor. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:27 Kaynak: DHA

Milletvekili, Yunanistan, Dünya
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