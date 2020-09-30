Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kipseli bölgesinde, polis kontrolünde durdurulan ve kendilerini "Gülenciler" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı, System.String[]

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kipseli bölgesinde, polis kontrolünde durdurulan ve kendilerini "Gülenciler" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

To Vima gazetesinin haberine göre, Kipseli'de polis kontrolünde durdurulan 5 FETÖ üyesinin yapılan üst aramalarında sahte Avrupa ülkeleri kimliklerine rastlandı.

Yunan yetkililerin en çok dikkatini çeken unsur, bu kişilerin telefonlarında başkaları adına hazırlanmış 450-500 seyahat belgesi fotoğraflarının bulunması oldu.

Yakalanmalarının ardından Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ile Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) söz konusu 5 FETÖ'cü hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.

Soruşturmada, 5 kişinin en az 3 aydır Atina'da bulundukları tespit edildi.

Yetkililerin, söz konusu kişilerin Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için de ara buluculuk yapıyor olma ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Atina, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı - Son Dakika

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