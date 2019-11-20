Son Dakika Haberleri: - Yunanistan'da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi- 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi...
Son Dakika Güncel - Yunanistan'da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi- 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi... - Son Dakika

- Yunanistan'da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi- 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi...

6 saat önce

- Yunanistan'da hükümetten mülteci kampı hamlesi 3 mülteci kampı kapatılıyor, 5 bin mülteciyi ağırlayacak kamplar inşa edilecekATİNA - Yunanistan'da insanlık dışı şartlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen ülkenin en büyük 3 kampının kapatılacağı açıklandı.

- Yunanistan'da hükümetten mülteci kampı hamlesi

3 mülteci kampı kapatılıyor, 5 bin mülteciyi ağırlayacak kamplar inşa edilecek

ATİNA - Yunanistan'da insanlık dışı şartlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen ülkenin en büyük 3 kampının kapatılacağı açıklandı. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kamplar inşa edilecek.

Yunanistan, Sakız, Midilli ve Sisam adalarındaki en büyük 3 kampın kapatılacağını duyurdu. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceği açıklandı. Kamplara giriş çıkışların ise serbest olmayacağı belirtildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da sıklıkla eleştirilerek insanlık dışı şartlar altında yaşayan mültecilerin kaldığı Moria kampı da kapatılacak. Kamplar şu anda yaklaşık 36 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampların maksimum kapasitesi ise 4 bin 500.

Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, "Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamadaki önceliğimiz" ifadelerini kullandı. Stefanis, Kos ve Leros adalarındaki küçük kampların da bu hatlar boyunca yeniden düzenlenip genişletileceğini aktardı.

Yetkililer, kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceğini ve kamplara giriş çıkışların serbest olmayacağını belirtti.

Yunanistan'ın Temmuz ayında iktidara gelen yeni hükümeti, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı kamplara yerleştirme sözü vermişti.

"Bu böyle devam edemez"

Alman gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bu böyle devam edemez. Avrupa Yunanistan gibi gelişmekte olan ülkeleri mülteciler için uygun bir park yeri olarak görüyor. Bu Avrupa dayanışması mı? Hayır. Artık bunu kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü geçtiğimiz ay, Yunanistan'ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aştığını açıklamıştı.

- Yunanistan'da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi- 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi...

Yunanistan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke
UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Yunanistan'da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi- 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]