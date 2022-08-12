Yunan milletvekili, Batı Trakyalı Türk yetkililerin "gerekirse dinlenebileceğini" savundu

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili, Parlamento İkinci Başkan Yardımcısı ve Eski Adalet Bakanı Haralampos Athanasiu, ülkedeki Batı Trakyalı Türk yetkilerin, "ulusal güvenlik nedeniyle gerekirse dinlenebileceğini" iddia etti.

Midilli'deki yerel bir televizyon kanalı olan Aeolos TV'ye konuşan Athanasiu, "Diyelim ki Ortodoks Hıristiyanlardan tamamen farklı bir dini yönelime sahip bir milletvekili komşu bir ülkeye, Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin nerelere girebileceği konusunda bilgi veriyor. Tanrı aşkına hiçbir şey kastetmiyorum. Sadece örnek veriyorum." dedi.

Gazetecinin bu durumda Batı Trakyalı milletvekillerinin dinlenip dinlenemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Athanasiu, "Yasamanın öngördüğü prosedür izlenirse tabii ki." diye konuştu.

İktidar milletvekilinin açıklamasına, ülkedeki muhalefet partilerinden tepki açıklamaları geldi.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Athanasiu'nun Ortodoks olmayanların ulusal tehdit olduğunu iddia ettiği değerlendirmesini yapılarak "(Başbakan Kiryakos) Miçotakis'in bir konuşmasında ima ettiği şeyi açıkça söyledi ve hükümetinin tehlikeli eylemlerini ulusal güvenliğe ve 'karanlık güçlere' atıfta bulunarak örtbas etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

"Kabul edilemez"

Ülkenin üçüncü en büyük partisi PASOK'dan yapılan açıklamada ise Athanasiu'nun beyanlarının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek kınama mesajı paylaşıldı.

Athanasiu, tepkilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamasında sadece örnek verdiğinin altını çizerek "Trakyalı milletvekillerinin vatanseverliğinden şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan Parlamentosunda, 2"si PASOK, 1'i SYRIZA'dan olmak üzere 3 Batı Trakyalı Türk milletvekili bulunuyor.

Dinleme skandalı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), PASOK lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı bir casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı. EYP'nin güçsüz olmasını isteyen çok sayıda düşmanlarının olduğu ileri süren Miçotakis, "Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." diye konuşmuştu.

Dış bağlantı iddiası

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" öne sürmüştü.

EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.