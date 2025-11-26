Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Yunanistan\'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
26.11.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras, bu hafta okuyucuyla buluşan kitabında kendi dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değindi. Çipras, 15 Temmuz darbe girişiminin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini vurgularken, o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak FETÖ mensuplarının iade edilmesini talep ettiğini aktardı, bu isteğe karşı kendisinin "Darbecilerin Yunanistan'da hoş karşılanmadığını, ancak iade kararının Yunan yargısına ait olduğunu" söylediğini belirtti.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, bu hafta okuyucuyla buluşan "İthaki" adlı kitabında, 2015-2019 dönemindeki Başbakanlık günlerini anlattı. Daha çok iç politika ve ekonomik krize ağırlık verilen kitaptaki uluslararası ilişkiler bölümünde Türkiye ile ilişkilere de değinildi.

TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİNDE DÖNÜM NOKTASI TARİH 15 TEMMUZ

Çipras, kendi dönemindeki Türk-Yunan ilişkilerinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası olarak iki bölümde ele alınabileceğini belirtti. Yunanistan'ın, o dönem yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilere önem verdiğini belirten Çipras, 15 Temmuz 2016 öncesinde Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündemin hakim olduğunu kaydetti.

7 AYDA 3 ZİYARET

Yunanistan'ın eski lideri, ilişkilerdeki tüm sorunlara rağmen 7 ayda Türkiye'yi 3 kez ziyaret eden bir Yunanistan başbakanı olduğuna işaret ederek, "Bence, eğer aynı yılın Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi araya girmeseydi, Türkiye ile Yunanistan arasında İzmir'de Mart 2016'da düzenlenen 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK), Türk Yunan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olabilirdi." ifadesine yer verdi.

Ekonomik krizdeki başbakanlık döneminde ilk kez ailesi ile tatile gittiğinde Türkiye'deki darbe girişimi haberini aldığını aktaran Çipras, darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini dile getiren ilk isimlerden biri olduğunu belirtti.

"YUNAN YARGISI KARAR VERMELİ" CEVABI

Çipras, 16 Temmuz sabahı, Türkiye'den askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 firari FETÖ üyesine ilişkin haberi dönemin Savunma Bakanı Panos Kamenos'tan aldığını vurgulayarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan ve insani sorumlulukları nedeniyle firari FETÖ üyelerinin iltica taleplerini incelemek zorunda olduklarını savundu.

Bu konu üzerine hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve FETÖ mensuplarının iade edilmesini istediğini anlatan Çipras, "darbecilerin Yunanistan'da hoş karşılanmadığını ancak Yunan yargısının karar vermesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

2 YIL SÜREN GERGİNLİK

Çipras, "Bu 8 kişi meselesi en az 2 yıl Türk-Yunan ilişkilerinde sürekli bir sorun teşkil etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu olaylardan sonra Yunanistan'a karşı tavrını sertleştirdiğini ileri süren Çipras, 8 firari FETÖ üyesine ilişkin konunun da gündemden bir türlü düşmediğini ifade etti.

65 YIL SONRA YUNANİSTAN'A GİDEN İLK CUMHURBAŞKANI

Kitabında, Erdoğan'ın 2017'de, Yunanistan'a 65 yıl sonra gelen ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Çipras, "Kapalı kapılar ardında ne kadar uzlaşı sağlayamadığımız konu varsa, ortak basın toplantısında kameralar önünde de bunları ortaya koyduk." sözlerine yer verdi.

Bu basın toplantısının ardından, "basın toplantısında yaşanan gerginlik Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliği daha da artırdı" şeklindeki eleştirilere işaret eden Çipras, "Bana göre faydalı oldu. Bence komşunun neye inandığını direkt söylemesi, başkalarının söylemesinden daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Batı Trakyalı Türk azınlığa ilişkin görüşlerini de paylaşırken, geçmişin ciddi hatalarını düzeltecek demokratik düzenlemelerin, azınlığın haklarını ve eşit vatandaşlık ilkesini ve sosyal birliği güçlendireceğine, ülkedeki tüm hükümetlerin bu sorumluluğu taşıması gerektiğine inandığını belirtti.

Kendi liderliğindeki hükümetin, Yunanistan'ın İyon Denizi'nden başlayarak kara sularını aşamalı olarak artırma fikrini gündeme getirdiğini, ancak o dönemki siyasi rakibi, bugünkü Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, böylesi bir uygulamanın Türkiye'nin tezlerini kabul etmek anlamına geleceği gerekçesi ile fikre karşı çıktığını aktaran Çipras, Miçotakis'in buna rağmen iktidara geldiğinde bu şekilde İyon Denizi'nde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma yoluna gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray’da gerginlik Prens Selman’dan Trump’a rest Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin ilk sinyali verdi Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi
Hal Kanunu yılbaşında Meclis’e geliyor Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek
AK Partili Tayyar’dan ses getirecek iddia İşte teröristbaşı Öcalan’a yöneltilen 2 soru AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
İlber Ortaylı’yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
İnşaatta göçük 70 kişi evlerinden tahliye edildi İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Maduro kılıcı çekti ABD ile savaş artık an meselesi Maduro kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi
Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor Belçika basınından küstah başlık Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

23:40
ABD’yi sarsan olaydan ilk görüntüler Saldırgan böyle yakalandı
ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı
23:31
Eski Hataysporlu’dan asist, eski Giresunsporlu’dan gol Hem de Real Madrid’e
Eski Hataysporlu'dan asist, eski Giresunsporlu'dan gol! Hem de Real Madrid'e
23:00
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
22:54
Galatasaray’ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
22:46
5 gollü nefes kesen maç Kopenhag Devler Ligi’nde ilk kez kazandı
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı
22:38
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
22:20
Sarıgül’den gençlere esprili çağrı: Sizi ’Can Erzincan’ tabelasına bekliyorum
Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum
21:50
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
21:14
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
20:32
Hong Kong’daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda Yüzlerce kişi kayıp
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 00:00:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.