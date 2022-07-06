Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı

06.07.2022 10:29
Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Uçburnu yakınlarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen bir can salı içerisindeki göçmenler için sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 19 göçmeni kurtararak Çeşme Limanı'na çıkardı. İhtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

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İzmir açıklarında geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı - Son Dakika
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