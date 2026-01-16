Yunus Emre Dijital Müzesi Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yunus Emre Dijital Müzesi Geliyor

Yunus Emre Dijital Müzesi Geliyor
16.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Yunus Emre'nin tanıtımı için dijital müze inşa ediliyor, inşaat 2026'da tamamlanacak.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kente gelen ziyaretçilere Yunus Emre'nin daha iyi anlatılabilmesi amacıyla bir dijital müzenin yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Paylaşılan bilgiye göre; Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi Yapım İşi, 11 Aralık 2025 tarihinde 24 milyon 230 bin TL'ye ihale edildi. Yüklenici ile 6 Ocak 2026 tarihinde sözleşme imzalanırken, 13 Ocak 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat yapım süreci başladı. Bodrum ve zemin kattan oluşan projede yapı oturum alanının yaklaşık 450 metrekare, yapı alanının ise yaklaşık 900 metrekare olduğu belirtildi. Bodrum katta depo, toplantı odası, fuaye alanı ve mekanik odalar bulunduğu; zemin kat planının ise danışma ve sergi salonlarından oluştuğu ifade edildi.

"Yunus Emre'nin daha iyi anlatılması adına hayata geçiriliyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Yunus Emre'nin memleketi Eskişehir, Mihalıççık ilçemiz. Burada mezarı bulunmakta ve orada her yıl 6 Mayıs'ta çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Gelen misafirlerimize Yunus Emre'yi daha iyi anlatabilmek adına bir dijital müze yapımı konusunda uzun süredir bir çalışma vardı ve bu çalışmayı belirli bir aşamaya getirerek müzenin yapımıyla ilgili bina konusunda bir çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimimiz tarafından ihalesi gerçekleştirildi ve müteahhide yer teslimi yapıldı. Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra dijital kısmının yapımıyla ilgili olarak da BEBKA'ya müracaatımızı yaptık ve bu kaba inşaatı bittikten sonra da dijital dönüşümünün sağlanması bakımından planlamalar yapıldı. Yunus Emre'nin daha iyi anlatılması, daha iyi tanıtılması adına Eskişehir'de böylesine bir müzeyi de hayata geçirecek olmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istedim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, İnşaat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Emre Dijital Müzesi Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:22:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yunus Emre Dijital Müzesi Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.