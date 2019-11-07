Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak

Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 8. haftada evinde Salihli Belediyespor'u ağırlayacak.

Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 8. haftada evinde Salihli Belediyespor'u ağırlayacak.


Yunusemre Belediyespor ligin 8. haftasında Salihli Belediyespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Pazar günü Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanması beklenen maç


tesislerdeki akademi lig maçları dolayısıyla 9 Kasım Cumartesi gününe alındı. Saat 15.00'te oynanacak maça tüm taraftarları davet eden Kulübün teknik sorumlusu Serol Emlek bu maçtan da 3 puan alarak liderlik hedeflerini sürdürmeyi planladıklarını söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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