Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle 4707 sokak üzerinde minibüs sürücüsü O.Y. Caddesinde sürücüsü ile kamyonet sürücüsü S.Y. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kamyonet sürücüsü S.Y. bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.Y'yi bıçakla yaralayan minibüs sürücüsü O.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: AA
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