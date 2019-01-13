Son Dakika Haberleri: Yunusemre Yaraları Sarıyor

Yunusemre Yaraları Sarıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Manisa'da aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarından dolayı tüm ekipleriyle seferber oldu.

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Yunusemre Belediyesi, Manisa'da aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarından dolayı tüm ekipleriyle seferber oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekipleri yönlendirirken; mağduriyet yaşanan bölgeleri gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'yı etkisi altına alan aşırı yağış Yunusemre'de hayatı olumsuz etkilerken, Yunusemre Belediyesi, Manisa Valiliği ve Yunusemre Kaymakamlığı ile koordinasyonlu bir şekilde çalıştı. Spil Mahallesi'nde gece sabaha kadar ekiplerin başında olan Başkan Çerçi, gündüz de yapılan çalışmaları yönetti. Başkan Çerçi, ekiplerin yaptığı çalışmaları inceledi. Başkan Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Daire Müdürleri ile beraber Spil Mahallesi ve Horozköy'ü gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapılan incelemelerde küçükbaş hayvanların sel felaketinden olumsuz etkilenmemesi için Horozköy'de çadır ağıl kurularak küçükbaş hayvanlar koruma altına alındı. 3 gün süren aralıksız yağışın yalnızca Manisa'da değil Ege Bölgesi'nde de büyük zarara yol açtığını ifade eden Belediye Başkanı Çerçi, mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılacağını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisamızı da etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından dolayı vatandaşlarımızın etkilenmemesi amacıyla tüm ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Kapanan yollara, su taşkını yaşanan bölgelere müdahale edildi. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız ile birlikte sabaha kadar Spil Mahallemizdeydik. Yaşanan taşkın sonrası önlem aldık. Vatandaşlarımızı bölgeden tahliye ettik. Horozköy'de küçükbaş hayvanlar için çadır ağıl kurularak küçükbaş hayvanları koruma altına alındı. İlçemiz sınırlarında aşırı yağışlardan kaynaklanan dere taşması sonucunda meydana gelen su baskınına ekiplerimizle hızla müdahale ettik. Yaşanan su baskınları sonrası vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sıkıntının kısa sürede aşılması için çalışıyoruz. Rabbim, vatandaşlarımızı beterinden korusun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

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