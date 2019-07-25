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Yunusoğlu Basın Bayramını kutladı

7 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ile yerel gazeteciler ve ulusal haber ajansı muhabirleriyle bir araya geldi.

Yunusoğlu Basın Bayramını kutladı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ile yerel gazeteciler ve ulusal haber ajansı muhabirleriyle bir araya geldi.

Çıldır Gölü Kenarında özel bir işletmede düzenlenen yemek programın da Yunusoğlu'na, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Çıldır İlçe Başkanı Nevzat Şirin ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay eşlik etti.

Gazetecilerin Bayramını kutlayan Baha Yunusoğlu "Basına uygulanan sansürün ikinci meşrutiyetle birlikte kaldırılmasının ardından daha özgürlüğün ekavuşan basın halkı daha fazla bilgilendirmiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Basın Milletin Müşterek Sesidir" ifadesi ile basının toplumun aydınlanması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bu vesile ile bıkmadan usanmadan yorulmadan zor koşullarda, büyük özveriyle görevlerini yerine getiren Tüm basın mensuplarının 24 Temmuz basın bayramını kutluyorum" dedi. - ARDAHAN
Cumhuriyet Halk Partisi, Yunusoğlu, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
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