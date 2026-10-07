Yüreğir Belediye Meclisi'nde "satılık" tartışması: CHP'li iki meclis üyesi birbirine girdi

Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında tartışma çıktı. Meclis salonunda başlayan tartışmanın koridora taşındığı, Sümer'in Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı öne sürüldü.

"SATILIKSIN"

Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar meclis koridoruna çıktı.

"YUMRUK ATMAYA KALKTI"

İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ve çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında yaşanan gerilimin ardından konuyla ilgili parti yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.