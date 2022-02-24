Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti

24.02.2022 12:20
Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti

Kayseri'de, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına gitmek isterken havalimanında yakalanan eski Boydak Holding yöneticilerinden Sami Boydak, "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri'de, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına gitmek isterken havalimanında yakalanan eski Boydak Holding yöneticilerinden Sami Boydak, "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Boydak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Boydak'ın beraatine hükmetti.

Olay

Yurt dışına gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen 1059 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gram altın, 40 bin liralık çek ile 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 19 Ocak 2019'da gözaltına alınan Boydak, sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Boydak hakkında, "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.

Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

YORUMLAR
500
Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi

Boydak Holding, Muhalefet, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:41:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement