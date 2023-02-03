Lüks araç sahibi yaptığı hareketle benzin istasyonunda çalışan kadını ağlattı

Yurt dışında gerçekleşen bir olay, sosyal medyada gündem olarak izleyenlerin adeta yüreklerini burktu. Lüks arabasıyla benzinliğe gelen bir şahıs, aracının deposunu doldurduktan sonra tutarı söylemek için cama eğilen çalışanın üzerine elindeki kağıt paraları fırlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının yere düşen paraları tek tek topladığı görülürken, o sırada başka bir araç pompaya yanaştı. Bir süre sonra benzin istasyonu çalışanı, gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken lüks aracın sürücüsüne de tepkiler yükseldi.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;