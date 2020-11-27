Yurtdışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, illegal yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken bir iş yerinde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan FETÖ şüphelileri R.D., M,Y., B.İ., M.E., H.A., D.E. ve E.İ., şüphelilere yardım eden M.M.I. ve K.K. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen K.U. ve E.U. yakalanarak, gözaltına aldı. K.U. ve E.U. emniyette, E.İ. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E. ve K.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.D., M,Y., B.İ., M.E., H.A. ile M.M.I. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE