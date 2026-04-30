Yurtlig futbol heyecanı Ağrı’da başladı

30.04.2026 14:12
Ağrı’da düzenlenen Yurtlig Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, görkemli bir açılışla başladı. Farklı illerden gelen genç sporcuların katıldığı organizasyon, hem rekabet hem de kardeşlik atmosferiyle dikkat çekiyor. Turnuva boyunca takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, bölge gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Yurtlig Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Ağrı’da büyük bir coşkuyla başladı. Farklı şehirlerden gelen sporcuların kortej yürüyüşüyle renklenen organizasyon, Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle resmen start aldı.

AÇILIŞ SEREMONİSİ VE YOĞUN KATILIMLA SPOR ŞÖLENİ BAŞLADI

Açılış programı, şehir merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı ve ardından stadyumda gerçekleştirilen törenle devam etti. Takım bayrakları ve flamalarla donatılan stadyumda genç sporcuların heyecanı dikkat çekti. Organizasyon kapsamında Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Malatya, Muş ve Van’dan gelen takımlar sahaya çıkarak ilk maçlar öncesi yerlerini aldı.

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak da törende yaptığı konuşmada, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, “Yurtlig, bölge illerimiz arasındaki dostluk köprülerini güçlendiren önemli bir platformdur” dedi. Budak, tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun centilmence geçmesini temenni etti.

GENÇLER HEM REKABET EDİYOR HEM KARDEŞLİK BAĞLARI KURUYOR

6 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek olan turnuva, sadece maçlardan ibaret olmayıp aynı zamanda bir festival havasında geçiyor. Genç sporcular sahada kıyasıya mücadele ederken, saha dışında dostluk ve kaynaşma ortamı oluşuyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen organizasyonda dereceye giren takımlar, Yurtlig Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. Bu yönüyle turnuva, gençler için hem önemli bir rekabet alanı hem de geleceğe açılan bir fırsat kapısı niteliği taşıyor.

Haber: Servet Arslan

