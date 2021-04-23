İzmir'de çizgi film karakterli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kısıtlamaya rağmen renkli görüntüler ortaya çıktı. Kentin farklı noktalarında sembolik kortej yürüyüşleri düzenlenirken, çizgi film kahramanı kostümü giyen animatör ve palyaçolar çocuklara hediyeler dağıttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuna engel olamadı. Pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen törenler, yerini maske ve mesafe önlemleri kapsamında düzenlenen kutlamalara bıraktı. İzmir'in Balçova ve Buca ilçelerinde sembolik kortej yürüyüşleri düzenlendi. Rengarenk balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen otomobiller korteje katıldı. Çizgi film kahramanı giyen animatör ve palyaçolar çocuklara hediyeler dağıttı. Kutlamalar sırasında ev adreslerinin bulunduğu bölgede sokakta olan çocuklar ise dağıtılan hediyeleri alarak, animasyon ekipleriyle fotoğraf çektirdi. Öte yandan 23 Nisan coşkusuna pek çok vatandaş evlerinin balkonlarından ortak oldu, alkış ve ritimlerle kutlamalara eşlik etti.

HEDİYELERİNİ ALAN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ Buca Belediyesi tarafından yapılan kutlamalara tesadüfen katılan 9 yaşındaki Irmak Belis'in annesi Ebru Ada Özdemir, "Çocuklarımız uzun süredir evdeler. Bugün düzenlenen bu etkinlik onlar için çok iyi oldu. Hediyelerini aldılar ve mutlu oldular. Umarım bu günler geride kalır ve alışık olduğumuz törenlerimizi tekrar yaşarız" dedi.Irmak Belis Özdemir ise, "Hediyelerimi aldığım için çok mutluyum. Çizgi film karakteri olan bir prensesle fotoğraf çektirdim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Esin Yolcu'da gerçekleştirilen etkinlikte 2,5 yaşındaki oğlu Kuzey ile coşku yaşadıklarını belirterek, "Ne yazık ki çocuklarımız bizler kadar şanslı değiller. Bizim dönemlerimizde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlanırdı ancak şimdi pandeminin gölgesinde kutlanıyor. Yine de önlemlerle gerçekleştirilen bu etkinliklerle bu coşkuyu yaşıyoruz" dedi.8 yaşındaki kızı Yankı'nın hediyesini aldığı için çok sevindiğini belirten Ahmet Irmak ise, "Kızım bugün hediyesini aldığı için çok sevindi. Buca Belediyesi'ne bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.BALÇOVA'DA MASKOTLAR İLGİ ODAĞI OLDU

Balçova Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikte, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen ekip, orkestra eşliğinde yürüyüş yaptı. Çizgi film ve masal karakterlerinin kostümlerini giymiş maskotların yer aldığı ekip ilgi odağı oldu. Çocuklar etkinliği evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden büyük bir mutlulukla izledi. Ekiptekiler, müzik eşliğinde dans ederek cam ve balkonlardaki vatandaşlara el salladı. Evlerinin balkonlarından ve camlarından orkestraya eşlik eden vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti. Korteje balonlarla süslenen araçlarla birlikte Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da eşlik etti. Kortej sırasında sık sık "Bayramınız kutlu olsun" anonsu yapıldı.