Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

58 dakika önce

Rize, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Rize, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.


İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 6, Çamlıhemşin'de 2 ve Çayeli'nde 5 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 250 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 30 personel, 16 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.


Karayolları ekipleri ise Rize- Erzurum kara yolunun Ovit Tüneli bölgesinde buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yolun açık tutulması için sürekli temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.


Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Merkez ilçede 3, Kelkit'te 2, Kürtün'de 5, Şiran'da 2 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere kentte 15 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Demirözü köyü yolunda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürerek, köyün 2 gündür kapalı olan yolunu ulaşıma açtı.

Kış nüfusu 5 haneye inen 2 bin 200 rakımdaki köyde yaşayan vatandaşlar, yolun açılmasını sağlayan ilgililere ve ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin diğer kapalı köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Giresun, Gümüşhane, Kar, Rize, 3. Sayfa
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