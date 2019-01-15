Yurtta Kış

Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesindeki tüm okullar ile Elbistan
ve Andırın
ilçesinde ise 4 mahallede okullar bir gün tatil edildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolunun tüneller bölgesinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar
yağışı nedeniyle Çağlayancerit ilçesindeki tüm okullar, Elbistan ve Andırın ilçesinde ise 4 mahallede okullar bir gün tatil edildi. Öte yandan Çağlayancerit ilçesine geceden bu yana elektrik verilemiyor.
Kent merkezinde etkili sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sel olasılığına karşı kentin ana arterlerinde ekiplerini konuşlandırdı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye
, Karaköprü
ve Eyyübiye
ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.
Viranşehir- Diyarbakır
kara yolunda da zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 91. Şube Şefliğinde görevli Hasan Duvarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kar temizleme, 2 tuz serpme ve 1 takip aracıyla çalışma başlattıklarını belirterek sürücülerin mağdur olmamaları için kış lastiği takmalarını ve zincir bulundurmalarını istedi.
Adıyaman
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 248 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni
, Çelikhan
, Gerger
, Gölbaşı
, Kahta
, Sincik
ve Tut
ilçelerinde 94 köy ile 154 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını kaydetti.
Malatya
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 31 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Doğanşehir
'de 25, Pütürge
'de 4 ve Kale
ilçesinde 2 mahalleye kar yağışı nedeniyle ulaşılamıyor.
Kapalı 31 mahallenin toplam 523 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.