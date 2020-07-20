Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı

İZMİT'te, kent merkezinde bulunan üst geçitteki yürüyen merdivenleri gereksiz şekilde acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİT'te, kent merkezinde bulunan üst geçitteki yürüyen merdivenleri gereksiz şekilde acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi o anları ise sosyal medya hesabından "Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaştı.

İzmit'te, D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak durduran kişiler, yaya geçidi üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. O anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı. "Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaşılan görüntülerde, bazı kişilerin yürüyen merdivenden indikleri sırada acil durum butonuna basarak durdurması ve bazı kişilerin bant üzerinde oturarak tehlikeli bir şekilde ilerlediği görüldü.

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YENİDEN AÇMAK İÇİN ANAHTAR GEREKİYOR

Acil durum butonuna basılarak durdurulan yürüyen merdivenlerin yeniden aktif hale gelebilmesi için yetkili kişiler tarafından anahtar kullanılarak açılması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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