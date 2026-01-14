Yürüyüşte Saldırı: İHD Temsilcisi Ali Aydın Hayatını Kaybetti

(İZMİR) - İHD eski İzmir Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, Çiğli'de sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay İzmir'in Çiğli ilçesinde avukat Ali Aydın'ın Evka-2 bölgesinde dağlık alanda yürüyüşü yaptığı sırada meydana geldi.

Aydın, 1996 doğumlu M.D.E'nin saldırısına uğradı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliyle yapılan ilk görüşmede, "şahsın suçu işlediğini kabul ettiği ve olayı uyuşturucu madde etkisi altında yaptığını açıkladığı" kaydedildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.