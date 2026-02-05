Yusuf Demir Galatasaray\'dan Ayrıldı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir, 2022 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 26 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistle oynadı.

Galatasaray, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ile yollarını ayırdı. 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer edilen Demir, sarı-kırmızılılarda istenilen performansına ulaşamadı. Kiralık olarak 2023-2024 sezonunda İsviçre ekibi Basel'e giden 22 yaşındaki futbolcu, takıma döndüğünde de bulduğu sürelerde kendini gösteremedi.

Yusuf Demir, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca toplam 26 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol, 2 asistle oynadı. Demir, attığı 2 golü de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor ve Boluspor maçlarında kaydetti. Genç futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'i 2022 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Rapid Wien altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde İspanyol ekibi Barcelona'da da forma giymişti. - İSTANBUL