Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar - Son Dakika
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Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

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Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar
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Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar
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Olimpiyat şampiyonumuz Yusuf Dikeç ile kendisine olan olağanüstü benzerliğiyle dikkat çeken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, İstanbul'da özel bir buluşmada bir araya geldi. Sosyal medyadaki renkli diyalogları gerçeğe dönüştüren ikili, dostane buluşmada hem hediyeleşti hem de dünya basınına damga vuran efsane pozu birlikte verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız ve rahat duruşuyla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile İstanbul’da buluştu. İkilinin İstanbul'da gerçekleşen tebessüm ettiren buluşması, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

İspanyol bakan 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında İstanbul'a gelmişti. Bolaños fırsat bu fırsat daha önce buluşma söz verdiği Yusuf Dikeç İle biraraya geldi. 

İSPANYOL BAKAN’DAN TÜRKÇE SÜRPRİZİ

İstanbul'daki buluşmada bir araya gelen ikili, kameraların karşısına geçerek hem Türkçe hem İspanyolca "Benziyor muyuz?" sorusunu sordu. İspanyol Bakan Bolaños'un akıcı bir şekilde Türkçe "Benziyor muyuz?" demesi sempatik görüntüler oluşturdu. Kahve eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İMZALI FORMA VE EFSANE POZ

Ziyaret kapsamında Yusuf Dikeç, İspanyol bakana imzalı ay-yıldızlı milli takım formasını hediye ederken, Bakan Bolaños da anı defterini imzaladı. Dikeç ayrıca Bakan Bolaños’un ceketine özel bir milli rozet taktı.

Görüşmenin en eğlenceli anı ise sosyal medyada ikilinin benzerliği üzerinden yapılan "Örümcek Adam (Spider-Man)" caps'inin canlandırılması oldu. İki isim birbirlerini parmaklarıyla göstererek efsane kareyi yeniden üretti. Ardından Yusuf Dikeç’in olimpiyatlara damga vuran eli cebindeki ikonik atış duruşunu yan yana gelerek birlikte sergilediler.

Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

"BEN ONDAN DAHA YAKIŞIKLIYIM!"

İstanbul’daki renkli buluşmanın sonunda esprili bir açıklama yapan İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, "Dostum Yusuf ile buluştuk. Kendisine de söyledim, net bir şekilde ben ondan daha yakışıklıyım!" diyerek espri yaptı. İkilinin İstanbul'daki bu eğlenceli anları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.  

Yusuf DikeçİstanbulİspanyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tarık Birol Eren Tarık Birol Eren:
    karizma boy bost Dikeç in yerini kimse tutsmaz 0 0 Yanıtla
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