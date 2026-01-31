Yusuf Dobranyalı'nın Elektrikli Araç Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Yusuf Dobranyalı'nın Elektrikli Araç Başarısı

31.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de oto yıkamacı Yusuf Dobranyalı, elektrikli araç tamiri ile yeni bir iş kurdu.

EDİRNE'de sanayi sitesinde 20 yıl boyunca oto yıkama işi yapan Yusuf Dobranyalı (48), gelişen teknolojiyle birlikte artan elektrikli bisiklet ve skuter gibi araçların tamirini öğrenip, kendi işletmesini açtı. Çocukluğunda elektrik ve elektroniğe olan hobisini işi haline getiren Dobranyalı, "Hobi olarak girdim bu sektöre. Tabii altyapım, elektronik üzerinde çalışmışlığım da var. Ama her ne olursa olsun bir insanın içinde bir merak varsa, bir heves varsa, 'Ben bu işi yapacağım, ben bu işin üstesinden geleceğim' derse yapılamayacak hiçbir iş yoktur" dedi.

Edirne Sanayi Sitesi'nde, elektrikli araç tamiri yapan evli ve 2 çocuk babası Yusuf Dobranyalı, çocukluğunda elektrik ve elektroniğe merak saldı. 2003 yılında sanayi sitesinde oto yıkamacı olarak çalışma hayatına giren Dobranyalı, teknolojinin gelişmesiyle 2023 yılında çocukluk hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Sanayide elektrikli bisiklet ve skuter gibi araçların tamirini öğrenerek kendi işletmesini açan Dobranyalı zamanla ustalaşarak, aranan isim haline geldi.

'TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYA KARAR VERDİM'

Teknolojiyle birlikte ihtiyaçların da arttığını, bu nedenle çalışma alanını değiştirdiğini anlatan Dobranyalı, "Oto yıkama sektörüne 2003 yılında girdim. 2003'ten 2023'e kadar da yıkama ve oto kuaför hizmeti verdim. Bu yıllar içerisinde teknolojimiz ilerledi. Bataryalı ürünler, şarjlı ürünler, hayatımızın her alanına, her yönüne girmeye başladı. Baktım ki elektrikli araçlar, skuterlerde, bisikletlerde bir devrim, bir gelişme yaşanacak. Ben de buna bir ayak uydurayım dedim. Ufak araştırmalarla, çalışmalarla bu sektöre adapte oldum. Şu anda elektrikli araçlar her geçen gün artmaya başladı. Onların üzerine de çalışmalarım var. Her geçen gün de çalışmalarımı arttırmaya ettiriyorum" dedi.

'YAPILAMAYACAK HİÇBİR İŞ YOK'

Elektrik ve elektronikli aletlere çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlatan Dobranyalı, "Elektronik altyapım hobi amaçlı başladı. Hobi olarak girdim bu sektöre. Tabi altyapım, yani elektronik üzerinde çalışmışlığım da vardı. Her ne olursa olsun bir insanın içinde bir merak varsa, bir heves varsa, 'Ben bu işi yapacağım, ben bu işin üstesinden geleceğim' derse yapılamayacak hiçbir iş yoktur. Bütün ürünlerin, bütün markaların yetkili servisleri Edirne'de mevcut ama benzinli ağırlıklı servisler oldukları için elektrikli dönüşümüne ayak uydurabilen de var, uyduramayan da var. Biz burada o arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliyoruz. Yapılamayan veya yapılamayacak olanları da kendi işlerimizde yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR ŞARJLI ÜRÜNLERE TAM ADAPTE OLAMADI'

Toplumda elektrikli araçların nasıl kullanılacağı konusunda henüz tam bilinç oluşmadığını dile getiren Yusuf Dobranyalı, "Bizim ürünlerimiz soğuk havalara, yağmurlu havalara, yağışlı havalara uygun değil. O yüzden yağmurda elektronik aksamlar arıza verebiliyor, arızaya geçebiliyor. Koşullar buna şu an için uygun değil. Şarjlı ürünlere insanlarımız tam adapte olamadılar. Ürünü nasıl kullanacakları konusunda tam bir teknik bilgiye sahip değiller. Ürünü kışın kenara koyuyorlar, 'Nasılsa kış geldi, dursun yaza binerim' diye bir hataya kapılıyorlar. Bu ürün her ne olursa olsun kullanılsın veya kullanılmasın, 15 günde bir şarj edilmesi gerekiyor. Şarj etmedikleri ürünlerin bu sefer arızaya geçmesi kaçınılmaz oluyor. Batarya veya pil şarj edilmezse, çökme dediğimiz, sülfatlaşma dediğimiz tepkimelerle ürün şarjını ve kapasitesini kendi kendine kaybediyor. Siz ürünü her ne kadar şarja da taksanız, sonuç vermiyor" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yusuf Dobranyalı'nın Elektrikli Araç Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:26
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
03:29
Ve silahlar ortaya çıktı İran harekete geçti, ABD uyardı
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:10:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yusuf Dobranyalı'nın Elektrikli Araç Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.