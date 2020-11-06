Yusuf ve Caner, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan 'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ 'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti