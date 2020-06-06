Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü

Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin en çılgın akan nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz" "Yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecek" "Yusufeli'nde üretilecek elektrik Antalya kadar...

Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

" Türkiye'nin en çılgın akan nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz"

"Yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecek"

"Yusufeli'nde üretilecek elektrik Antalya kadar bir şehrin yıllık enerji ihtiyacına; barajda birikecek su izmir'in 6 yıllık su tüketimine eşdeğer olacak"

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.

Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Yılmaz Doruk, Artvin ve Erzurum AK Parti Milletvekilleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl sonuna kadar baraj, gölet, sulama tesisi, arazi toplulaştırma projesi ve taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 449 tane daha çalışmayı hizmete alacaklarını belirterek 2020 yılını büyük hizmetlerin açılışlarıyla taçlandıracaklarını söyledi.

"Tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık 3'te 1'i hidroelektrik enerjiden"

Son 18 yılda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem sayesinde, bir damla suyumuzun bile heba edilmemesi adına, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Pakdemirli "Bu kapsamda 245 milyar lira tutarındaki yatırımı Milletimizin hizmetine sunduk. Bu yatırım tutarı ile 15 adet Ilısu ya da Yusufeli Barajı yapmak mümkündür. Böylelikle 2019 yılında, ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 3'te 1'i; yerli, yenilenebilir ve temiz hidroelektrik enerjiden elde edilmiş oldu" dedi.

"Son iki yılda iki Kıbrıs Adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtık"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamış olduğu imkan ve etkin işbirliği fırsatıyla, 2018 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası, yani iki Kıbrıs adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Böylece yaklaşık 1 milyar 120 milyon Lira zirai gelir artışı sağladık. Sadece 2020 yılının ilk altı ayında ise, 300 bin kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlayacak olan 3,2 milyon dekar arazi sulama projesinin ihalesine çıktık. İnşallah bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirerek de, 2023 yılı hedeflerimiz arasında olan sulama alanlarımızı 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarmak adına önemli bir yol kat etmiş olacağız. Yine bu kısa ve verimli dönemde, kamu-özel sektör işbirliği ile tam 45 adet Hidroelektrik Santralini hizmete aldık ve yıllık 9,5 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerjisi üretiyoruz. Bu arada içme suyu teminimizi de, 500 milyon m3 daha artırmış olduk."

"208 metre yüksekliğe ulaştırdık"

Bugün 3 milyonuncu metreküp betonun döküldüğü Yusufeli Barajı ve HES projesinin ülkemizin en hızlı akan nehri üzerinde, Cumhurbaşkanımız tarafından temeli atılan bir proje olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu proje; sizin liderliğinizde gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlardan sadece birisidir. Yusufeli Barajı ve HES; gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan, Dünya'nın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı'nda 10 Temmuz 2018'de gövde betonu dökme çalışmalarına başladık. Barajımızı şu an itibariyle 208 metre yüksekliğe ulaştırdık. Çoruh'ta, Muratlı, Borçka, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı'nı inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Bu gerdanlığın adı Yusufeli Barajı'dır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yusufeli Barajı'nın yüzde 79'u bitirildi"

Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağladıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli "2021 yılının 4. ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde, 558 megawatt kurulu güç ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte, ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Yine Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar m3 olan barajda biriktirilecek su; İzmir'in 6 yılda tükettiği suya eşittir" ifadelerini kullandı.

Bakdemirli, barajın Çoruh nehrinin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacağını belirterek "Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır. 'Mühendislik harikası' olarak da ifade edebileceğimiz bu baraj, aynı zamanda insanımızın inandığında neler yapabileceğini de gösteren dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktır" diye konuştu.

"Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar, 2,1 milyar lira harcandı"

Bu proje ile sadece baraj inşa etmediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında; yaklaşık 110 km yol, 45 adet tünel, 22 adet köprü ve 92 adet menfez yapıyoruz. Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar, 2,1 milyar lira harcama yaptık. Bu projeyi yaparken, Zat-ı alinizin de son derece hassas olduğu yeniden yerleşim çalışmalarına çok önem verdik. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak belirlediğimiz Yeni Yusufeli İlçesi'ndeki inşaat çalışmalarına vatandaşlarımızı mağdur etmeden, çevreyi koruyarak devam ediyoruz. Bilhassa, talimatlarınız üzerine, yeni Yusufeli yerleşim merkezini yemyeşil bir cennete çevirmek için ağaçlandırma çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. ve şunu da özellikle belirtmek isterim ki yeni yerinde Yusufeli, inşallah, ekonomisi, ekolojisi ve sosyal yapısı ile bambaşka bir yerleşim yeri olacaktır."

Öte yandan törende aynı zamanda yapımı tamamlanan Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5.Kısım Projesi ile Bayburt Demirözü Barajı Sulaması'nın da açılışları gerçekleştirildi.

Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü

Bekir Pakdemirli, Yusufeli, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 07:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor 4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 01:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]