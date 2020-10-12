Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi - Son Dakika

Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi

12.10.2020 11:56
Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta yurda kaçak yollarla sokulan yüzlerce kol saati polis ekipleri tarafından ele geçirildi, bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Sivas'ta yurda kaçak yollarla sokulan yüzlerce kol saati polis ekipleri tarafından ele geçirildi, bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; Kayseri istikametinden İl merkezine doğru seyir halinde bulunan bir aracı durumundan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli marka ve özelliklerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 485 adet kol saati ele geçirildi. Saatlere el koyan ekipler, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlattı. - SİVAS

Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi - Son Dakika

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