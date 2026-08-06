Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

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Polonya'nın Stegna kentinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için polis, cankurtaran ekipleri ve yüzlerce gönüllü seferber oldu. Sahilde ve denizde insan zinciri oluşturan ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından küçük çocuk sağ ve yara almamış halde bulunarak ailesine teslim edildi.

Polonya'nın Stegna kentinde kaybolan 2 yaşındaki bir çocuğu bulmak için yüzlerce kişi sahilde ve denizde insan zinciri oluşturdu. Nefes kesen arama çalışmaları mutlu sonla tamamlanırken, küçük çocuk sağ salim bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Olay, Polonya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Stegna sahilinde meydana geldi. Ailesinin ihbarı üzerine kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için polis, cankurtaran ekipleri, gönüllüler ve tatilciler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Videoda da görüldüğü üzere, yüzlerce kişi omuz omuza dizilerek hem sahilde hem de deniz sığlığında insan zinciri oluşturdu. Arama ekipleri kıyı şeridini metre metre tararken, ATV'ler ve diğer ekipler de çevrede arama yaptı.

MUTLU SON

Saatler süren çalışmaların ardından 2 yaşındaki çocuk sağ ve yara almamış halde bulundu. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayın ardından arama çalışmalarına katılan vatandaşlar ve ekipler rahat bir nefes aldı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerce kişinin koordineli şekilde hareket ederek insan zinciri oluşturduğu anlar dikkat çekti. Olay, geniş katılımlı arama çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel kaynaklar, çocuğun güvenli şekilde ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Polonya, Çocuk, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Polonya Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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