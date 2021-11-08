Üye Girişi
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu

08.11.2021 11:24

YEDİTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının yapıtlarını bir araya getiren 'Yüzleşme' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

YEDİTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının yapıtlarını bir araya getiren 'Yüzleşme' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Cermodern sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, fakültenin 25 yıllık üretimini disiplinler ötesi bir yaklaşımla sunarak, bir yandan kurumun geçmişi ve bugünüyle yüzleşmesine aracı olurken, bir yandan da izleyiciye dünyayla yüzleşme ve onu alışılmadık açılardan yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Bu sene 25'inci yılını kutlayan Yeditepe Üniversitesi'nin ve üniversiteyle yaşıt Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinde üretilen çalışmalardan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan 'Yüzleşme' sergisi, sanat ve tasarımın günümüz dünyasıyla ilişkisini sorguluyor. Doğa-kent ve birey-toplum arasındaki ilişkileri tartışmaya açan sergi, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nca projelendirilerek, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlandı. 80'den fazla tasarımcının 100'den fazla yapıtının yer aldığı sergi, Ocak ayına kadar Cermodern'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'5 TANE ANA KONUMUZ VAR'

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Marcus Graf, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak öğrencilerle sanat, tasarım ve kültür üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Graf, bilgiler üretip paylaştıklarını belirterek, 'Yenilikçi olabilmek ve yeni bilgiler üretebilmek için kendimizle de yüzleşmemiz, kendimize karşı eleştirel olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sergi ilk olarak sanat eğitimiyle ya da bizim verdiğimiz sanat eğitimi ve modeliyle yüzleşiyoruz. Sergimizde 5 tane ana konumuz var. Doğa, kent, birey, toplum ve soyut. Bu kavramlara baktığımızda sadece sanat ve tasarım dünyamızda değil, gerçek hayatımızda toplum içinde önemli konular olarak değerlendirebiliriz. Buraya gelen misafirlerimiz aslında sanatçıların ve tasarımcıların eserleri sayesinde toplum ve dünya ile yüzleşebilirler. Burada tüm sanat ve tasarımın disiplinlerini görebildiğiniz yani resim, heykel, çizim, lightbox, video bütün disiplinler olduğu için ve farklı kavramsal içeriklerinden dolayı aslında bir nevi bu sergide çağdaş sanat ve tasarımı yansıtıyor. Bu bağlamda buraya gelen misafirlerimiz günümüzün sanat ve tasarımlarıyla yüzleşebilirler' dedi.

'ÇEŞİTLİ VE FARKLI YAKLAŞIMLARI GÖREBİLİRSİNİZ'

Sergide üniversitedeki 6 bölümden öğrenciler ve mezunların eserlerinin yer aldığını ifade eden Graf, şunları kaydetti:

'Plastik Sanatlar Resim Bölümü, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Moda Tekstil Tasarımı, Tiyatro ve Sanat ve Kültür Yönetimi yer alıyor. Dolasıyla baktığımızda çok çeşitli ve farklı yaklaşımları görebilirsiniz. Burada 80'den fazla sanatçı, tasarımcı ve 100'den fazla yapıt görebilirsiniz. Bu sergi hem içerik açısından hem de estetik açıdan oldukça zengin, çoğulcu ve holistik bir sergi. Yüzleşme sergimiz geleneksel bir öğrenci sergisinin ötesine geçiyor. Günümüzde kalıplaşmış olan o eski tarz kalıplar ve yaklaşımlar biti. Daha interdisipliner, transdisipliner bir sanat dünyamız var. Bu sergide yaklaşımımızı bu şekilde yaptık. İç içe ve yan yana olan farklı yaklaşımları aynı anda gösteriyor. Hibrit figürler görebilirsiniz. Yarım insan yarım bitki, yarım hayvan yarım insan; bu hibrit figürler insan doğa ilişkisini sorguluyor. Bir bölümde bireysel, toplumsal meseleleri görebilirsiniz. Orada acı, aşk, ölüm, hastalıklar ama aynı zamanda iyileşme gibi farklı bireysel ya da toplumsal olarak meseleleri görebilirsiniz. Bu sergi güncel ve şu anda yaşadığımız durumu çok net ve eleştirel bir şekilde yansıtıyor.'

'AMACIMIZ ÜLKEMİZ VE DÜNYA SANATINA KATKI SAĞLAYAN SANATÇILAR YETİŞTİRMEK'

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya da, serginin oluşturulma fikrinin dekanlık görevine ilk başladığında geçmişin hatırlanması gerektiği fikriyle yola çıktıklarını söyledi. Kaya, ileriye dönük çalışmalar yapılacaksa geçmişte nelerin yapıldığının görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçmişimizle yüzleşelim' diye kendi kendime hesaplaşırken mezun olan bir öğrencimizin bir defilesiyle karşılaştım. Bir süreç oluşmuş mezunlarımız eserler üretmeye, kendilerini ispatlamaya başlamışlar. Bu 'yüzleşme' içerisine buradan başlamamız gerektiğini düşündük ve öncelikle 'biz ne yaptık, ne tür mezunlar verdik, mezunlarımız neler yapıyor'. Bir eğitim kurumuyuz. Amacımız bu. Ülkemiz ve dünya sanatına katkı sağlayan sanatçılar yetiştirmek. Yüzleşme' fikrini fakültedeki arkadaşlarımla, dekan yardımcımız ve fakülte yönetim kuruluyla paylaştığımızda benim fikrim 'bizim fikrimiz oldu'. Daha sonra hepimizi projesine dönüştü. İzleyicilerde de bu ruh karşılık bulmaya başladı' dedi.

'HERKESİ KENDİSİYLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ'

Prof. Gülveli Kaya, 'yüzleşme' kavramının insana ait bir kavram olduğunu söyledi. Kaya, 'Kendimizden kaçmadığımız, yanlışlarımız ve doğrularımızla vicdanımızdan bizi kaçırmayan bir kavram. Sanatta klasik diye bir kavram vardır. Herkesin ortak duygusuna hitap eden bir kavram. Yüzleşmede insana ait bir duygu. Bu sergide yüzleşmeyi anlatan eserler yok. Serginin kavramı, kendi adı 'yüzleşme'. İnsanlar buraya geldiğinde 'yüzleşme nasıl anlatılmış' diye bir şey değil; serginin bütününde ruhunda refleksimiz kendimizle yüzleşmekti. Herkesi kendisiyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Bu sergide tüm disiplinleri bir potada yan yana getirdik. Orada gördük ki, tek başına bir anlam ifade eden bir şey burada bir resimle, heykelle ya da bir performansla yan yana geldiğinde bambaşka bir okumaya sebep oluyor? diye konuştu.

Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Güzel Sanatlar Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, Plastik, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak 12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor 12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak 11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
11:50 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz         
12:41
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor         
11:58
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler         
11:51
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 12:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzleşme? sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement