Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesinde - Son Dakika

Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesinde

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan Atatürk Yüzme Havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi'ne devir edildi.

Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesinde, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan Atatürk Yüzme Havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi'ne devir edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun imzaladığı protokol ile Atatürk Yüzme Havuzu'nun kullanım hakları 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi'ne devredildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İL Müdürü Lokman Arıcıoğlu şunları dile getirdi; " Daha önceki yıllarda bir yıl süreyle bu protokolü yapıyorduk. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın isteği üzerine, Genel Müdürümüzün de onayı ile protokolümüzü 3 yıllık yaptık. Altıeylül Belediyesi 3 yıllık protokole dayanarak yüzme havuzuna daha fazla yatırım yapabilecek. Spora ve sporcuya verdiğiniz destek ve yatırımlardan dolayı Bakanlığımın ve Kurumum adına teşekkür ediyorum. Protokolümüzün de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Başkan Avcı, "Şehri inşa ederken gençleri ihmal etmiyoruz"


Atatürk Yüzme Havuzu'nun kullanım haklarının Altıeylül Belediyesi'ne verilmesi için yapılan protokolde bir konuşma yapan Başkan Avcı şunları söyledi; "Gençlerimize, çocuklarımıza yapacağımız yatırımları birlikte yapıyoruz. Bu desteğiniz için Altıeylül'de yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımız adına ben de sizlere teşekkür ediyorum. Atatürk Yüzme havuzumuzu 2 sene yaz döneminde sizlerin kolaylık sağlamasıyla 3 ay kullanıyorduk. Bu üç ay düzen ve randıman açısından çok yararlı olmuyordu. Bakanımıza bunu arz etmiştik. Bakanımız da buranın tahsisini yapmayı uygun buldu. Bugün attığımız imzalarla 3 yıllığına yüzme havuzu kullanım hakkını vermiş oldunuz. Bakanlığımıza buradan ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bakanımız bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Bizim talebimizin olmadığı konularda bile talimatlar vererek Altıeylül'e şu projeyi yapalım dediğini ve Bakanlığımızca arandığımızı biliyorum. Kademe kademe yapıldıkça vatandaşlarımız görecek" dedi.


Başkan Avcı, "Asuva parka da yüzme havuzu yapılacak"


Başkan Avcı protokol imza töreninde yaptığı konuşmanın devamında, "Spor Toto'nun desteği ile Asuva parkın yanında içerisinde yüzme havuzu da bulunacak olan 27 bin metrekarelik bir cazibe merkezinin yapımına başladık. Gazi Osman Paşa mahallemizde Fahri Kiraz Lisesi yakınında ikinci Yüzme havuzu projemizi yapacağımız bir yerimiz daha var. Önümüzdeki günlerde de burası ile ilgili olarak Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Bakanlığımızın, dolayısıyla sizlerin gençliğimiz için yapmış olduğu projeleri hayranlıkla takip ediyorum. Örneğin Atatürk Yüzme havuzu yanındaki Gençlik Merkezini gezdiğimde hayran kalmıştım. Buradan da bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni projelerimiz ile bu hizmetleri katlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih diyor ki; 'Şehri inşa ederken gençleri ihmal etmeyiniz. İhmal ederseniz o gençler inşa ettiğiniz şehri yıkar' diyor. Bizler yerel yönetimler olarak şehirlerimizi inşa erken gençlerimizi de ihmal etmeyerek onlar için projeler üretmeye, destek vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Yüzme havuzu Protokolümüzün Altıeylül'e, gençlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Altıeylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesinde - Son Dakika Spor
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