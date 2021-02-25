Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

25.02.2021 10:38
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi, System.String[]

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, Yüzme Milli Takımı'na da kapılarını açtı.

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, Yüzme Milli Takımı'na da kapılarını açtı.

Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Sporcularının oksijen kapasitelerini arttırmak amacıyla Erzurum'da Olimpik havuzda kamp sürecine giren 30 kişilik Yüzme Milli Takımı, antrenmanlardan maksimum verim almayı hedefliyor.

Galatasaray Yüzme Şubesi Başantrenörü ve Yüzme Milli Takımlar Genç Milli Takım Sorumlu Antrenörü Yasin Atıl, "21 Şubat 2021 tarihi itibariyle Erzurum'da kampa başladık. Hedeflerimiz içerisinde Olimpiyat A barajını geçmektir. Yüzme Milli Takımı sporcularımızı Avrupa Şampiyonası'na hazırlamak. Türkiye'yi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek ve başarı sağlamaktır. Bu yüzden Yüzme Milli Takım kampı olarak Erzurum'u tercih ettik ve kampa girdik. Özellikle Erzurum Yükselti Kampı yönünden son derece önemli. Böyle tesislerin ülkemizde var olması elbette bizler için çok büyük avantajdır. Ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek için yurt dışı kamplara katılırdır. Şimdi ülkemizde bu tür tesislerin çoğalması ister istemez kaliteyi de peşinde getiriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve salon görevlilerimize de bir teşekkürü borç biliyorum. Yüzme Milli Takımı'nı oluşturabilmek için Mart 2021 tarihi içerisinde seçme yapmak, Nisan 2021 tarihi içerisinde de Yüzme Milli Takımı'nı seçmek, son olarak da Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak. Kamptaki sporcuların tamamı olimpiyat akreditelidir. Takımımızda birçok yüzücümüz Olimpiyat A barajı içiresinde bulunuyor. Federasyon bazında 12 sporcumuzu A barajı içerisine almış bulunuyoruz. Bu ne demek ileri yönelik emin adımlarla ilerlemek ve ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmektir. Sporcularımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yüzme Milli Takımı olarak 30 kişilik kadro ile Erzurum'da kampa girdik. Kadromuz içerisinde 25 erkek, 5 kadın sporcumuz bulunuyor. Kampımızda Olimpiyat A ve Olimpiyat B barajını geçen sporcularımız bulunuyor. İleriye yönelik A barajını geçme çalışmalarımız da devam ediyor. Sporcularımızın en büyük hedefi bu sporu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı.

Yükselti Kampında antrenmanlar günde çift seans olarak yapılıyor. - ERZURUM

Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Olimpiyat, Erzurum, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Dayak yediği için balkondan atlayan kadının kocasından şaka gibi savunma: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım Oghenekaro Etebo vatandaşı Onyekuru'nun takıma katılmasından sonra bambaşka bir kimliğe büründü Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak Vaka sayılarındaki korkutan artış nedeniyle Trakya'da önlemler üst seviyeye çıkarıldı Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor
"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı         
10:27
Hastaların vücudundan çıkarılmış ilginç cisimlerden oluşturulan 80 parçalık koleksiyon görenleri hayrete düşürüyor Hastaların vücudundan çıkarılmış ilginç cisimlerden oluşturulan 80 parçalık koleksiyon görenleri hayrete düşürüyor         
10:14
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz         
09:50
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı         
09:33
Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti         
09:30
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Antalya'da yetiştirilen Şili biberi isota rakip oldu Antalya'da yetiştirilen Şili biberi isota rakip oldu         
08:41
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım         
23:22
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 10:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei