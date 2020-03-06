"Z kuşağı kelimeleri kısaltarak dili yozlaştırıyor"

Bağcılar'da düzenlenen 18. Gençlik Şurası'nda öğrenciler, yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri verileri arkadaşlarıyla paylaştı. Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından geleneksel hale getirilen Gençlik Şurası'nın 18.'si Halk Sarayı'nda düzenlendi.

18. Gençlik Şurası'nda açılış konuşmasına "İyi ki varsınız" diyerek başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şunları söyledi: "Eğitim seviyesi olarak ülkemizde gelinen noktanın biraz daha ileriye gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok daha iyi bir noktada olmamız gerektiğini hep söyleriz. Bunun için neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. İşin temeline çok daha aşağılardan başlanması lazım. Onun için bu programları yapıyoruz. Onun için genç beyinlerden geleceği dinlemek zorundayız. Çünkü geleceği sizler inşa edeceksiniz. Sizler için neler yapabiliriz? Hep bunun heyecanını duymaya çalışıyoruz. Tüm gayretimiz bu. Yol, park, bahçe, kentsel dönüşüm dahil ne yapıyorsak bunun için. Bağcılar Belediyesi olarak gençlik alt yapısında çok iyi bir noktadayız. Sizlere sunulan imkanlara bakıldığında diğer ilçelerle kıyaslanamayacak düzeyde olduğumuza inanıyorum. Sizler geleceği inşa edecek gençlersiniz. Cumhurbaşkanımızın inançlı nesil dediği nesil sizlersiniz. Ne istiyorsanız varız. Sizden tek isteğimiz okuyun ve başarın."

EMOJİLER GERÇEK YÜZÜMÜZÜ SAKLIYOR

Sosyal medya nedeniyle Türkçede yer almayan sözcükler literatüre girdiğini söyleyen öğrenciler, konuşmalarına şöyle devam etti: "Özellikle 'Z kuşağı' diye tabir edilen 2000'li yılların sonrası doğan nesil, kelimeleri kısaltarak dilin yozlaşmasına zemin hazırladı. Selam yerine 'slm', naber yerine 'nbr', merhaba yerine 'mrb', kendine iyi bak yerine 'kib'lerin kullanılması "likelamak", "favlamak", "stalk", "troll" ve "hashtag" gibi, bu teknolojiyle doğmamış kuşağın bilmediği jargonları ile nesiller arası çatışmaya sebep oluyor. Emojiler ise gerçek yüzümü saklamak adına yüzümüze taktığımız bir maskeye dönüştü."

Şura'da Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi öğrencileri İlknur Cimitoğlu, Betül Yılmaz ve Berat Aladağlı, "Gençlerin Gözünde 2023-2052-2071 Hedefleri" başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı.

Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Lisesi'nden Gülcan Gün, Şahin Adeşoğlu ve Kudret Kara, "Yurtdışındaki ve Ülkemizdeki Eğitim Fırsatları" konusunda sunum eşliğinde bilgiler verdi. Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencileri Ruken Çanakçı, Emirhan Çetin ve Ahmet Burak İşleyen, "Günümüz Gençlerinin Sosyokültürel Talep ve Beklentileri" konusunda açıklamalar yaptı.

Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ahmet Göğtepe, Savaş Aksın ve Mücahit Erdoğan Taşkın'ın ele aldığı "Sosyal Medya Kavramları ve Gençlik" başlıklı konu yer aldı. İçinde bulundukları Z kuşağını da eleştiren gençler, telefon üzerinden sosyal medya kullananların sayısının 44 milyon olduğunu ve bu verilerin medyayla ne kadar içli dışlı olduğumuzu gösterdiğini belirtti.

İzleyenlerin arkadaşlarını tebrik edip alkışladığı şuraya, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Gençlik Meclisi Başkanı İsa Yusuf Battal da katıldı.