Zabıta'dan Vali Özkan ve Başkan Altay'a ziyaret - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatları, Zabıta Haftası dolayısıyla Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Zabıta Teşkilatlarının yöneticileri, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Vali Özkan, 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatının Zabıta Haftasını tebrik ederek bütün zabıtalara başarılar diledi. Zabıta yöneticileri ve ekipleri daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Altay, "Zabıtalarımız Konya'da düzenin, intizamın sağlanmasında çok önemli görev yürütüyor. Özellikle gösterdiğiniz koordinasyon ve uyum için teşekkür ediyoruz. Bu dönem ilçe belediyelerimizle çok daha verimli bir çalışma yürütüyoruz. Şehri inşa etmek çok önemli ama hemşehrilerimizin haklarını korumak, haksızlıklara müdahale etmek, düzeni intizamı sağlamak da inşa etmek kadar önemli. Zabıtalarımız, bu konuda yoğun bir gayret içindeler. Tüm zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'nın çok tertipli ve insanların kurallara uyduğu bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bunun da artarak devam etmesini diliyorum. Özellikle maske konusunda çok önemli bir gündem var. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Konya'nın stabil bir hale geldiğini söyledi ama bu yeterli değil. Bir an önce ivmenin aşağıya doğru hareket etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hep birlikte temizlik, maske ve mesafe kurullarına uyalım. Pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz gayretten dolayı da teşekkür ederim" diye konuştu. - KONYA