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Zabıta haftası kapsamında personelle buluştu

1 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelleriyle bir araya geldi.

Zabıta haftası kapsamında personelle buluştu, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelleriyle bir araya geldi.


1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyeye bağlı zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı. Zabıta ekipleri ile yapılan toplantıda Baydilli, Karaköprü Belediyesi zabıta ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken, zabıtalar günü münasebetiyle hediyeler takdim etti.


Baydilli yaptığı açıklamada, "Zabıta ekipleri, belediye işlerinin aksaması durumunda ivedilikle müdahale eden ve çözüm üreten birimlerdir. Tüm Türkiye'deki zabıtalarımızın haftalarını kutluyorum. Karaköprü'müzün daha yaşanılabilir ve güvenilir bir şehir olması için zabıtalarımızın hizmetlerinin devamını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı.


Baydilli'nin zabıta ekibiyle düzenlediği toplantıda, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker'de hazır bulundu. Baydilli toplantının ardından personelle hatıra fotoğrafı çekti. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Zabıta, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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