ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM - Son Dakika
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ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM

09.04.2022 15:18

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, pide fırınları ve unlu mamul satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, pide fırınları ve unlu mamul satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Bir iş yerinde yapılan denetimde pasta yapımında kullanılan kararmış yağı gören zabıta, işletme sahibine, "Böyle bir yerde ekmek alır mısın?" diye sordu. Fırın çalışanı ise "Almam" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki pide fırınları ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, iftar ve sahur vaktinde açık olan unlu mamul ve ekmek fırınlarındaki kontrollerde, hijyen kurallarına uymayan bir fırın işletmecisi ile eksik gramajlı ekmek satışı yapan işletmeye cezai işlem uygulandı.

Ceza uygulanan işletmelere uyarılarda bulunan zabıta, eksikliklerin giderilmesini istedi. Bir ekmek fırınında yapılan kontrollerde sağlıksız ortamda hazırlanan ekmek ve pastaların hijyen kurallarına uygun olmadan üretimi yapıldığı görüldü. Kararmış yağlarla üretim yapan işletme çalışanını uyaran zabıta, "Böyle bir yerde ekmek alır mısın" diye sordu, fırın çalışanı ise "Almam" cevabını verdi.

Zabıta ekipleri, kontrollerde kurallara uyan işletmecilere ise teşekkür etti.

ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM
ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM
ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM

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Samsun'da fırınlar denetlendi Samsun'da fırınlar denetlendi

Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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