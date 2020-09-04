Zabıtadan Vali Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Zabıta Teşkilatları yöneticileri, Zabıta Haftası dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Vali Özkan, 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatının haftasını tebrik ederek, tüm zabıtalara başarılar diledi.

Ardından zabıta teşkilatı yöneticileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Altay, zabıta teşkilatının, kentte düzen ve intizamın sağlanmasında çok önemli görevler yürüttüğünü belirtti.

Şehri inşa etmek kadar vatandaşların haklarını korumanın da önemli olduğunu vurgulayan Altay, "Özellikle gösterdiğiniz koordinasyon ve uyum için teşekkür ediyoruz. Bu dönem ilçe belediyelerimizle çok daha verimli bir çalışma yürütüyoruz. Pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz gayretten dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.