Zafer Çika'nın Naaşı Yakınlarına Teslim Edildi
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
İzmir
'in Güzelbahçe
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çika'nın İzmir Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınlarına teslim edilen Çika'nın naaşı, yarın öğleyin Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme
'de toprağa verilecek.
İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Çika, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:24 Kaynak: AA
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